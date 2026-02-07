Bagnoli: scritte contro Manfredi, la solidarietà del consiglio metropolitano Intervento del vicesindaco Giuseppe Cirillo

"Esprimo, a nome dell’intero Consiglio Metropolitano e mio personale, la più ferma condanna per le scritte intimidatorie e i toni violenti rivolti al Sindaco Gaetano Manfredi durante la manifestazione odierna a Bagnoli". Così il Vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo, in ordine alle scritte offensive rivolte al primo cittadino napoletano apparse quest'oggi su un muro nel quartiere di Bagnoli".

“L’intero Consiglio Metropolitano è unanime nel respingere ogni forma di violenza verbale e di minaccia”, ha continuato il Vicesindaco Cirillo. “Il dissenso e la critica, anche aspra, sono pilastri fondamentali della democrazia, ma non possono mai sfociare in espressioni che richiamano metodi brutali o attacchi alla dignità personale”.

"A Bagnoli - ha sottolineato il Vicesindaco di Palazzo Matteotti - si vive una situazione di sofferenza ormai da oltre 30 anni, con esiti poco soddisfacenti nel corso delle varie fasi politiche, locali e nazionali, che si sono succedute. Questa amministrazione ha, se non altro, il merito di aver affrontato la questione della rinascita del quartiere all'insegna dell'operatività, dell'efficienza e della serietà. Per cui, se da un lato occorre sempre tenere aperto il confronto su temi cruciali come la bonifica e lo sviluppo, è altresì necessario che questo confronto resti ancorato a un dialogo civile e democratico".

"La Città Metropolitana resta, dunque, compatta nel condannare fermamente l’odio e l’eventuale tentativo di intimidazione rivolto al Sindaco, affinché la dialettica politica non superi mai il confine del rispetto e della convivenza civile”, ha concluso Cirillo.