La Juve Stabia subisce la rimonta: 3-3 con il Padova, il tabellino

Rimpianti gialloblu: la Juve Stabia subisce la rimonta del Padova che, sotto di due gol, firma il 3-3 al "Menti" con Capelli e Bortolussi. Vespe avanti con il rigore di Gabrielloni e con Zeroli per il 2-0. I veneti accorciano le distanze con Sgarbi, la Juve Stabia riallunga con Burnete all'80', ma viene ripresa nel finale.
Il tabellino
Serie B
Ventitreesima Giornata
Juve Stabia - Padova 3-3
Marcatori: 28' pt rig. Gabrielloni (J), 5' st Zeroli (J), 25' st Sgarbi (P), 35' st Burnete (J), 41' st Capelli (P), 43' st Bortolussi (P)
J. Stabia (3-5-1-1): Confente; Kassama, Giorgini, Bellich; Carissoni, Leone, Mosti (23' st Burnete), Correia (37' st Pierobon), Cacciamani (23' st Ricciardi); Maistro (1' st Zeroli); Gabrielloni (48' st Okoro). All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Ricciardi, Dalle Mura, Mannini, Zeroli, Torrasi, Pierobon, Ciammaglichella, Burnete, Dos Santos, Okoro
Padova (4-3-2-1): Sorrentino; Faedo (1' st Belli), Perrotta (30' st Capelli), Sgarbi, Bareca; Fusi, Harder, Di Maggio (1' st Lasagna), Di Mariano (17' st Buonaiuto), Silva (17' st Varas), Bortolussi. All. Andreoletti. A disp. Fortin, Belli, Criseting, Varas, Seghetti, Lasagna, Capelli, Ghiglione, Favale, Villa, Giunti, Buonaiuto
Arbitro: Zanotti
Ammoniti: Perrotta (P), Leone (J), Fusi (P), Ricciardi (J)
Recupero: 3' pt, 6' st