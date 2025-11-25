Smog, a Napoli nuove misure per la qualità dell'aria: stop alle auto euro 0 e 1 Arriva l'ordinanza del Comune

Per contrastare l'inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica, il Comune di NAPOLI ha adottato nuove misure in attuazione del Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria e delle direttive europee.

Con apposita ordinanza dirigenziale, spiega il Comune in una nota, sono istituite limitazioni alla circolazione veicolare "su tutto il territorio cittadino - valide fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 - con i seguenti divieti: stop alla circolazione di tutte le autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1; stop alla circolazione di autovetture esclusivamente diesel e veicoli commerciali diesel (categorie N1, N2, N3) fino a Euro 5, nonché motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2". Previste alcune esenzioni e deroghe: restano esclusi dal divieto i tratti autostradali cittadini (A1, A3, ex SS 162, raccordo viale Fulco di Calabria) e alcune categorie di veicoli, tra cui quelli per trasporto disabili, mezzi di emergenza, Forze dell'Ordine, trasporto pubblico, taxi, auto d'epoca, veicoli sanitari e di pubblica utilità.

Queste misure, conclude la nota del Comune, "si rendono necessarie per contrastare il costante superamento dei limiti di biossido di azoto (NO2) e garantire il rispetto delle norme europee sulla qualità dell'aria"