Tre sacchi enormi depositati al porto: denuncia e sanzione da 6000 euro L'intervento della polizia municipale a Pozzuoli

Tre sacchi enormi depositati al porto: è quanto aveva abbandonato qualche giorno fa un trasportatore di Ischia prima di imbarcarsi.

Un atto costatogli una denuncia e una sanzione da 6mila euro. Gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli, diretti dal comandante Fabio Felice De Silva, nell’ambito delle operazioni di polizia ambientale e di contrasto agli illeciti ambientali sul territorio, hanno accertato la presenza di tale deposito, nei pressi della meglio conosciuta “Piazza a mare”, e sono intervenuti per risalire al responsabile.

Con l’ausilio del personale della De Vizia Spa (la società che si occupa della gestione della raccolta rifiuti sul territorio puteolano) hanno ispezionato i bustoni, contenenti svariate centinaia di confezioni di medicinali e scoperto elementi che hanno consentito di rintracciare l’autore del reato, convocato presso il comando, dove è stato denunciato per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali, trattandosi di medicinali. L’uomo è stato al contempo verbalizzato.

Nella stessa giornata è stato scoperta un’attività di parcheggio abusivo, nei pressi della Solfatara, su area privata: gli agenti della municipale, effettuati tutti i controlli dovuti, hanno provveduto a chiudere l’attività sprovvista di qualsiasi requisito amministrativo e tecnico.