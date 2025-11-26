Napoli, al via da ospedale Santobono il "Regalo Sospeso" Unicef Iniziativa per Natale

Prende il via da Napoli, e precisamente dall'AORN Santobono Pausilipon, l'edizione 2025 del "Regalo sospeso", iniziativa realizzata dall'Unicef Italia in collaborazione con Clementoni a favore di oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. Testimonial Unicef d'eccezione della consegna è il calciatore Edoardo Bove.

A Napoli, il portavoce Unicef Italia, Andrea Iacomini, la presidente dell'Unicef Campania, Emilia Narciso, il presidente dell'Unicef NapoliTommaso Montini, Tamara Lapucci, Consumer Insights Manager Clementoni, il calciatore Edoardo Bove e lo street Artist Merioone hanno consegnato i regali sospesi ai bambini ospiti presso l'Ospedale Pediatrico. "Oggi diamo il via al 'Regalo Sospeso' iniziativa cui teniamo particolarmente per l'alto valore simbolico e che ormai da 5 anni realizziamo grazie al sostegno di Clementoni.

Ogni 'Regalo Sospeso' consegnato non rende solo felice il bambino o la bambina che lo riceve, ma anche coloro che vivono in contesti di emergenza e che potranno beneficiare degli aiuti dell'Unicef", ha dichiarato Nicola Graziano, presidente Unicef Italia. "Ringrazio l'AORN Santobono Pausilipon per ospitarci anche quest'anno e aver dato la possibilità di regalare a tanti bambini ospiti della struttura un sorriso".

"La prima tappa del 'Regalo Sospeso' rappresenta sempre un momento speciale, perché segna l'inizio di un percorso che porterà un sorriso a tanti bambini e bambine in Italia. Per noi di Clementoni è motivo di grande orgoglio contribuire a questa iniziativa insieme ad Unicef: attraverso i nostri cofanetti desideriamo ricordare che il gioco può essere un veicolo importante per parlare di benessere, inclusione e solidarietà", sottolinea Pierpaolo Clementoni, Research and Consumer Insights Clementoni.