Vomero: traffico e smog in aumento con l'approssimarsi del Natale Capodanno: "Fallimentare la politica dei parcheggi pubblici sulla collina"

"La politica fallimentare che, da diversi lustri a questa parte, viene condotta dal Comune di Napoli in materia di parcheggi pubblici, ha generato in alcune zone, come il Vomero, che hanno un’elevata densità abitativa e con un forte indotto commerciale, danni irreversibili, favorendo, tra l’altro, la speculazione dei privati al punto che oggi per acquistare un box nel cuore del quartiere collinare si possono spendere cifre da capogiro, somme che in altre realtà consentono di comprare un immobile per abitazione - afferma Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, commentando il traffico e gli intasamenti ulteriormente aggravatisi in questo periodo prenatalizio nell'ambito della municipalità collinare -. L’alternativa all’acquisto dei box per la sosta della massa enorme, valutata in alcune decine di migliaia di auto, di proprietà dei residenti dell’area collinare, non esiste, dal momento che i pochi posti che si rendono disponibili per la sosta stanziale nei garage privati comportano esborsi locativi annuali notevoli, se solo si pensi che per parcheggiare una sola ora vengono chiesti fino a dieci euro.

Peraltro, notoriamente, per creare o ampliare zone a traffico limitato o zone pedonali occorre innanzitutto e preliminarmente realizzare aree da destinare a parcheggi pubblici con tariffe agevolate, poste a contorno delle Ztl - sottolinea Capodanno -. Altrimenti chiudendo alcuni tratti di strada, non si fa altro che spostare il traffico su strade e aree limitrofe, come testimoniato dalle pedonalizzazioni in via Scarlatti e in via Luca Giordano, che hanno ulteriormente intasato il traffico nelle arterie parallele rispettivamente di via Cimarosa e di via Merliani, e più di recente con la chiusura al traffico di un tratto di piazza degli Artisti, provvedimento sperimentale in vigore da quasi due anni che ha, tra l'altro comportato, la soppressioni di diversi stalli per la sosta sia degli autoveicoli che dei motocicli.

Intanto, mentre al Vomero siamo ancora in attesa del parcheggio a raso che doveva essere realizzato sotto i viadotti della Tangenziale in via Cilea, del quale si parlava sin dagli inizi degli anni ’80 – ricorda Capodanno – negli ultimi anni, per la ben nota legge della domanda e dell’offerta, alcune aree residuali di terreno di proprietà privata, ancorché destinate a verde, sono scomparse per far posto a parcheggi interrati privati, per lo più realizzati in zone a forte traffico e con strade di ridotte dimensioni, costruendo numerosi box venduti a peso d’oro “.

Resta il dato - puntualizza Capodanno - che con l'approssimarsi del periodo natalizio il traffico al Vomero, complici anche i ben noti disservizi del sistema del trasporto pubblico cittadino, la mancanza di un efficace dispositivo di traffico che sostituisca quello attuale, obsoleto e inefficace e la datata carenza di vigilanza urbana, è notevolmente aumentato. Sicché, specialmente nei fine settimana, si formano lungo le principali arterie e piazze del quartiere collinare veri e propri serpenti di lamiere ferme, senza che sia stato adottato, almeno fino a questo momento, alcun provvedimento operativo per fronteggiare questo stato di cose, che va peggiorando di settimana in settimana".

Da qui l'ennesimo appello dello stesso Capodanno all'amministrazione comunale partenopea, segnatamente al sindaco Manfredi, affinché vengano messi in campo, in tempi rapidi, i provvedimenti necessari e opportuni tesi alla soluzione dell'annosa questione.