Napoli: domani in aeroporto Capodichino si inaugura info point high-tech Realizzato in collaborazione con l'Agenzia Campania Turismo.

Domani, venerdi' 28 novembre, alle ore 11, la Regione Campania all'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino il nuovo info point turistico di ultima generazione, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Campania Turismo. La struttura, denominata Campania Welcome Hub, rappresenta il primo presidio innovativo dell'accoglienza regionale all'interno dello scalo partenopeo, principale porta d'ingresso della Campania. Lo spazio, progettato con design modulare e tecnologie multimediali, offre contenuti digitali e informazioni in tempo reale su itinerari esperienziali, eventi culturali, trasporti, mobilita' sostenibile e mappe interattive, con servizi multilingue rivolti ai viaggiatori internazionali. L'apertura dell'info point nello scalo di Capodicino - che nel 2025 ha superato i 13 milioni di passeggeri - si inserisce in un piu' ampio progetto di rete che ha gia' visto l'attivazione di un Info Point turistico anche all'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi.