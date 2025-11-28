Porti in Campania, il presidente Cuccaro lancia la sfida per il futuro Il neopresidente dell'Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centrale anticipa la strategia futura

La nova sfida dei porti in Campania nel segno dell'innovazione e della sostenibilità. Ha le idee chiare il nuovo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il presidente Eliseo Cuccaro, che ha parlato dei suoi progetti futuri nel corso dell'intervista speciale a Otto Channel andata in onda sul canale 16 nella rubrica "Punto di vista", a cura del direttore Pierluigi Melillo.

"Oggi - ha spiegato il presidente Cuccaro - ho questa grande responsabilità di guidare un ente strategico per il nostro territorio. Ma mi permetta di dire non soltanto per Napoli, per la Campania ma per l'intero Paese. Sento fortemente l'impegno che mi è stato assegnato dal Ministro e spero di far bene. Trovo un'autorità portuale in buona salute con un corpo dirigente di grandissima professionalità. E sono contento degli avanzamenti dei lavori che si stanno portando a termine nel contesto del Pnrr".

Ecco, intanto, da una prima analisi lei è qui all'Autorità portuale da un mese e mezzo: possiamo dire qual è lo stato di salute del sistema portuale campano?

"Guardi le indico alcuni numeri: siamo prossimi ai due milioni di crocieristi, nove milioni di trasporto pubblico locale e ci sono oltre dieci milioni di tonnellate di container. È un porto multiuso, uno dei pochi del nostro Paese. È un porto che soffre il fatto che si inserisce nel contesto urbano di tre città importanti che sono Salerno, Castellammare di Stabia e Napoli. E quindi la vera sfida è quella di far convivere sempre di più questa realtà che è prettamente industriale con il contesto urbano che ospita queste attività".

- Presidente Cuccaro ma quali sono le priorità su cui vuole puntare per il futuro?

"Abbiamo un grande dovere quello di completare i lavori che sono in essere nei prossimi sei mesi dovremo fare uno sforzo in più perché il ministro Salvini ha avuto la sensibilità di consegnare all'Autorità portuale oltre sessanta milioni di euro per implementare e fare delle opere complementari a quelle già in cantiere realizzate. A breve partirà il grande cantiere per la realizzazione del parcheggio sotterraneo del molo Beverello e la grande sfida sarà quella di consegnare ai concessionari l'area della Darsena di Levante. Un'opera strategica perché consentirà di spostare i container in un'area totalmente periferica alla città di Napoli. Quindi ci saranno più spazi per l'area turistica".

- Lei ha accennato al rapporto con il Governo; c'è stato di recente proprio un incontro da parte sua con il Ministro Salvini. Quanto è importante mantenere un rapporto positivo con l'esecutivo nazionale e soprattutto qual è stato l'impegno poi che ha assunto il ministro Salvini per questa realtà campana?

"Guardi, l'Autorità portuale non può prescindere da un rapporto costante, quasi quotidiano con le altre amministrazioni pubbliche. Quindi il Comune di Napoli sarà sicuramente un nostro riferimento come gli altri Comuni del che insistono nelle aree portuali. La stessa Regione Campania sarà un interlocutore che sarà consultato e sarà sicuramente al nostro fianco, ma la filiera non può che completarsi col Ministero dei Trasporti. La visita di Salvini ha di nuovo certificato l'attenzione che il ministro ha per questo territorio. Non a caso ha dato un mandato ben preciso che era quello di riassegnare le risorse non utilizzate in altre parti d'Italia e consegnarle all'Autorità portuale di Napoli, che fin qui aveva ben speso quelle che aveva nei propri quadri economici".

- Per chiudere, Presidente, questa nostra intervista: ci avviciniamo al 2026. Che anno sarà secondo lei per i porti della Campania?

"Sarà un anno straordinario, ma non solo il 2026, ma anche il 2027. E io faccio una previsione: l'America cup rimarrà qui anche per il 2029, perché noi saremo talmente bravi ad organizzare un meraviglioso evento che regalerà una location unica al mondo, quindi sarà Napoli sempre più attrattiva: avremo sempre più turisti con la possibilità di dimostrare al mondo intero che il territorio campano sa fare sintesi e sistema soprattutto nei momenti più difficili".