Napoli, a Città della Scienza Cantone inaugura ciclo incontri su etica pubblica Domani alle 10.30 nella Sala Archimede

In un mondo che richiede cittadini sempre più consapevoli e responsabili, Città della Scienza rafforza il suo impegno nella formazione delle nuove generazioni inaugurando un nuovo ciclo di incontri informativi e formativi sull'etica pubblica. L'appuntamento inaugurale, che si terrà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 10:30 nella sala Archimede, avrà come protagonista Raffaele Cantone. Il Procuratore della Repubblica di Perugia, già primo presidente dell'Agenzia nazionale Anticorruzione (Anac), terrà una lectio magistralis dal titolo "Il contrasto alla corruzione tra prevenzione e repressione".

A dare il benvenuto saranno i saluti istituzionali di Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza, che aprirà l'incontro, seguito dagli interventi di Leandro Limoccia, docente del Dipartimento di Economia, Istituzioni e Management dell'Università Federico II di Napoli e di Francesco Fuschillo, preside del Liceo Don Milani di Gragnano. L'incontro sarà coordinato da Gianfranco Nappi, responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Città della Scienza.