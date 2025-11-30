Piove in casa popolare senza infissi, anziano in difficoltà "Situazione scandalosa, il Commissario intervenga subito"

Succede nel Rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli, dove un anziano residente, legittimo assegnatario di un alloggio popolare e costretto a letto per gravi problemi di salute, è arrivato a murare la finestra della sua camera da letto perché l’acqua pioveva direttamente all’interno dell’appartamento.

Il caso nasce dal mancato completamento degli interventi di ristrutturazione finanziati con i fondi del Pnrr. Durante i lavori, infatti, il Comune avrebbe dovuto installare nuovi infissi negli alloggi, ma in questo appartamento ciò non è mai accaduto. Nonostante promesse ripetute, gli infissi non sono stati montati e il dirigente responsabile della procedura ha poi rassegnato le dimissioni.

La vicenda è stata denunciata più volte dal deputato Francesco Emilio Borrelli e dal referente territoriale di Europa Verde, Salvatore Iavarone, che hanno effettuato diversi sopralluoghi e incontrato l’anziano inquilino per cercare una soluzione a quella che definiscono “una situazione incredibile”.

“Realtà simili dimostrano che non tutti intendono amministrare nell’interesse dei cittadini e del territorio”, affermano Borrelli e Iavarone. “Abbiamo denunciato questo scandalo e ora chiediamo interventi immediati per alleviare il grave disagio che sta vivendo questa persona”.

Intanto, la recente dimissione della maggioranza dei consiglieri comunali ha provocato la caduta dell’amministrazione e per Afragola arriverà un Commissario nominato dal Prefetto di Napoli. “L’auspicio – concludono – è che si possa riportare ordine in un’amministrazione che ha mostrato limiti, criticità e opacità. Chiediamo al Commissario di considerare la situazione del residente del Rione Salicelle una priorità assoluta”.