Piove in casa popolare senza infissi, anziano in difficoltà

Succede nel Rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli, dove un anziano residente, legittimo assegnatario di un alloggio popolare e costretto a letto per gravi problemi di salute, è arrivato a murare la finestra della sua camera da letto perché l’acqua pioveva direttamente all’interno dell’appartamento.
Il caso nasce dal mancato completamento degli interventi di ristrutturazione finanziati con i fondi del Pnrr. Durante i lavori, infatti, il Comune avrebbe dovuto installare nuovi infissi negli alloggi, ma in questo appartamento ciò non è mai accaduto. Nonostante promesse ripetute, gli infissi non sono stati montati e il dirigente responsabile della procedura ha poi rassegnato le dimissioni.
La vicenda è stata denunciata più volte dal deputato Francesco Emilio Borrelli e dal referente territoriale di Europa Verde, Salvatore Iavarone, che hanno effettuato diversi sopralluoghi e incontrato l’anziano inquilino per cercare una soluzione a quella che definiscono “una situazione incredibile”.
“Realtà simili dimostrano che non tutti intendono amministrare nell’interesse dei cittadini e del territorio”, affermano Borrelli e Iavarone. “Abbiamo denunciato questo scandalo e ora chiediamo interventi immediati per alleviare il grave disagio che sta vivendo questa persona”.
Intanto, la recente dimissione della maggioranza dei consiglieri comunali ha provocato la caduta dell’amministrazione e per Afragola arriverà un Commissario nominato dal Prefetto di Napoli. “L’auspicio – concludono – è che si possa riportare ordine in un’amministrazione che ha mostrato limiti, criticità e opacità. Chiediamo al Commissario di considerare la situazione del residente del Rione Salicelle una priorità assoluta”.