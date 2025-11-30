Vomero: il fallimento del progetto "Porta a Porta 5 frazioni" Senza controlli marciapiedi e carreggiata invase da bidoncini

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, a un anno dalla partenza del progetto sperimentale denominato "Porta a Porta 5 frazioni" nell'ambito del solo quartiere Vomero, essendo stato al momento escluso da tale progettualità l'altro quartiere che fa parte della municipalità 5: l'Arenella, dopo le tante segnalazioni pervenutegli dai residenti, ha realizzato un vero e proprio dossier fotografico sulle disfunzioni del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si registrano quotidianamente nel quartiere collinare.

" Più che un "Porta a Porta" - sottolinea Capodanno - quello che sta andando in onda al Vomero si può definire un "Marciapiede a Carreggiata", visto che girando per le strade e per le piazze del quartiere collinare, al momento si contano centinaia di bidoncini carrellati per la raccolta differenziata, diversi dei quali pieni di rifiuti, abbandonati per l'intera giornate su carreggiate e marciapiedi, creando anche notevoli difficoltà di deambulazione ai pedoni, segnatamente alle persone diversamente abili con carrozzine.

" Per esemplificare - afferma Capodanno - in piazza Vanvitelli, piazza simbolo del quartiere collinare, nei pressi dell'ascensore a servizio della stazione del metrò collinare, si osserva la presenza costante di numerosi bidoncini carrellati, utilizzati nell'ambito della raccolta differenziata porta a porta. Analoga situazione in via Merliani mentre in molti altri casi la loro presenza riduce notevolmente il marciapiede a disposizione dei pedoni. Uno dei casi più eclatanti si registra in via Stanzione, dove i bidoncini occupano buona parte del marciapiede, rendendolo oltremodo difficoltoso il passaggio dei pedoni, segnatamente delle persone diversamente abili non deambulanti ".

" Eppure - sottolinea Capodanno -, nelle disposizioni emanate al riguardo, che disciplinano la raccolta differenziata, sono indicati i giorni e gli orari durante i quali bisogna esporre su strada i bidoncini, da ritirare però subito dopo che sono stati svuotati ".

" Invece - puntualizza Capodanno - i contenitori segnalati, che rappresentano solo alcuni dei tanti casi riscontrati, visto che il problema appare diffuso sull'intero territorio del quartiere collinare, sono permanentemente esposti sulla pubblica via, dando peraltro un'immagine indecorosa, pure per la presenza di cumuli d'immondizia, anche ai tanti turisti che vengono a visitare il quartiere collinare ".

Capodanno, con l'occasione, sollecita gli uffici competenti dell'amministrazione comunale e dell'Asìa affinché effettuino, in tempi rapidi, tutti gli accertamenti del caso, tracciando la provenienza di tutti i bidoncini che si trovano depositati in strade e piazze fuori dai giorni e dagli orari consentiti, individuando gli eventuali trasgressori, rimuovendo quelli che dovessero risultare privi di assegnazione e, nel contempo, comminando ai trasgressori le sanzioni previste, eliminando così definitivamente i disservizi riscontrati.