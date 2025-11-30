Come sopravvivere al terremoto, l'opuscolo alla Us Navy di Napoli Acqua e torce in un kit di emergenza in casa o in auto

Cosa mettere in un kit di emergenza da portare con sè in caso di eruzione o di terremoto. E ancora, quali comportamenti tenere evitando il panico. Un opuscolo con tutte le spiegazioni per affrontare al meglio eventuali emergenze legate ai Campi Flegrei ed al Vesuvio è stato diffuso alla comunità americana della base navale Usa di Napoli, la Us Naval Support Activity. Si parte dalla spiegazione della conformazione geografica e geologica del territorio con l'illustrazione delle aree interessate dai fenomeni.

Nel documento - anticipato dal Messaggero - ci sono poi le informazioni sulla terminologia legata agli eventi come magma, magnitudo, epicentro e poi vi è una mappa con la divisione in zone e i colori dell'allerta, ora gialla per i Campi Flegrei, verde per il Vesuvio, e delle aree, rossa o gialla a seconda dei territori .Tra i consigli per evitare rischi, nell'opuscolo "NSA Naples Ewwmergency Readiness Guide", realizzato da Stars and Stripes, quello di non correre all'esterno in caso di sisma oppure di non mettersi sotto una porta. In un video pubblicato ad aprile scorso, sulla pagina social della base della Marina militare Usa di Napoli, erano peralto state già anticipate informazioni su cosa dovesse contenere un kit di emergenza, da tenere in casa o nell'auto.

"Gli eventi sismici e le calamità naturali sono imprevedibili, ma essere preparati può minimizzare i danni. Questo breve video ti insegnerà cosa includere nel tuo kit di forniture per disastri. Pubblicheremo brevi video per le prossime tre settimane per aiutarvi a prepararvi a terremoti e vulcani. Imparerai come, identificare le zone di sgombero di Napoli e come preparare un kit di emergenza". Ampio spazio è dedicato proprio ai kit d'emergenza, da quello domestico (per 14 giorni di autonomia) fino al kit da portare sempre in auto o al lavoro. Tra le varie cose indispensabili acqua e cibo non deperibile, torce e kit di pronto soccorso. "Dopo un terremoto - spiegava la voce nel video - potresti aver bisogno di sopravvivere da solo per un po'. Essere preparati significa avere il proprio cibo, acqua e altre forniture per durare diversi giorni".

Ed ancora, in precedenza, a ottobre 2023, sempre in uno dei momenti di crisi per il bradisismo, venivano fornite precise sollecitazioni ricorrendo ai social ufficiali: "Rimani informato; Fai un piano, conosci le tue vie di evacuazione, gli ospedali più vicini e le zone sicure; Costruisci un kit, tutti dovrebbero avere un kit a casa, in macchina e al lavoro". Tra i consigli fissare mobili e oggetti pesanti per ridurre i rischi in caso di scosse; conoscere i punti di raccolta italiani (aree di attesa) e le vie di fuga del proprio quartiere. Dopo un periodo di forti preoccupazioni, tra momenti di riacutizzarsi del fenomeno con scosse anche forti, negli ultimi giorni la situazione sembra essersi tranquillizzata. Ma il condizionale è sempre d'obbligo e la prevenzione non guasta mai.