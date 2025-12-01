Boom turismo: 430mila arrivi per l'Immacolata, affari per oltre 212 milioni La Campania si conferma meta regina per il Ponte dell'Immacolata

Il Ponte dell'Immacolata (6-7-8 dicembre) si preannuncia come un vero e proprio boom turistico per la Campania, con la città di Napoli in testa. Le stime elaborate dal centro studi di Confesercenti Campania indicano un'affluenza di circa 430mila visitatori, generando un impatto economico complessivo che si avvicina ai 215 milioni di euro.

L'allungamento del weekend a tre notti e quattro giorni sta favorendo una spesa consistente che, secondo le previsioni, si distribuirà tra strutture ricettive e l'indotto generato da bar, ristoranti, commercio e artigianato.

Napoli: Il Motore dell'Economia del Ponte

Come anticipato da Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, Napoli si conferma la destinazione più ambita, attirando oltre 200mila turisti – quasi la metà del totale regionale. Il capoluogo campano catalizzerà la gran parte del fatturato, con incassi stimati di 85 milioni di euro solo per le strutture ricettive (il 57% del totale regionale) e circa 40 milioni di euro per l'indotto, pari al 60% della spesa complessiva extra-alloggio. "La Campania, con Napoli in testa, continuerà ad essere una delle mete preferite dai turisti, stranieri e di altre parte d'Italia," ha commentato Schiavo, sottolineando l'importanza di questo lungo fine settimana per l'economia locale

I Dettagli Economici e le Tendenze di Soggiorno

L'analisi Confesercenti fornisce dati dettagliati sulla spesa media e l'occupazione: Arrivi Totali: Circa 430.000 visitatori attesi. Tasso di Occupazione: In media, le strutture ricettive raggiungeranno un riempimento del 78%, con punte più alte registrate a Napoli e nelle località della Costiera, e tassi leggermente inferiori nelle altre aree regionali.

Fatturato Globale Stimato: Oltre 212 milioni di euro. Spesa Media Pro Capite: Si stima una spesa media per notte di 65 euro per l'alloggio e circa 50 euro pro capite per le altre spese (ristorazione, souvenir, servizi, ecc.). In termini di incassi, il fatturato complessivo delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere) è previsto intorno ai 148 milioni di euro, ai quali si aggiungono circa 64 milioni distribuiti tra le attività commerciali, artigianali e di servizi.

La qualità dei Servizi può migliorare

Al flusso dei turisti che soggiornano si aggiunge anche l'arrivo dei cosiddetti "pendolari". Si stima un'affluenza giornaliera nel solo capoluogo di circa 10mila visitatori che arriveranno con autobus (circa 80 mezzi, per 7-8.000 persone) e tramite treni (circa 2.500 persone). In vista del periodo natalizio, che si preannuncia con un ulteriore incremento di presenze fino al possibile "tutto esaurito" per Natale e Capodanno, Confesercenti ribadisce l'importanza di mantenere alta la qualità dei servizi e dell'accoglienza. "Il boom turistico non accenna a fermarsi," ha concluso Vincenzo Schiavo, evidenziando come la garanzia di servizi di qualità e trasporti puntuali sia cruciale non solo per gestire l'attuale affluenza, ma anche per destagionalizzare i flussi e attrarre visitatori durante tutti i 12 mesi dell'anno.