Napoli, caos sulla nuova ordinanza per il traffico. Acampora: "Da rivedere"

Disagi in città, serve un'applicazione graduale

Napoli.  

Entra in vigore la nuova ordinanza per il traffico varata dal Comune di Napoli, ma è già caos e polemica. "Con un'ordinanza approvata pochi giorni fa, senza un percorso condiviso con consiglio comunale e commissione competente - scrive Gennaro Acampora Capogruppo PD Comune di Napoli  - è stata vietata fino al 31 marzo, dalle 8.30 alle 18.30, la circolazione sul territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0, Euro 1, esclusivamente ad alimentazione diesel o ad alimentazione diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 5, nonché dei motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2"

"In consiglio, con un articolo 37 dedicato, ho sottolineato la necessità di un'applicazione più graduale dell'ordinanza, non essendo gran parte della cittadinanza pronta ad affrontare i pesanti disagi conseguenti. Vanno inoltre individuati a stretto giro criteri alternativi, in sinergia con la direzione ambiente della Regione Campania e i dirigenti comunali competenti, definendo fasce orarie specifiche e zone soggette all'ordinanza" conclude  Gennaro Acampora

