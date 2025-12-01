Vomero, via Luca Giordano: poche le panchine installate L'appello di Gennaro Capodanno

Negli ultimi tempi gli abitanti del Vomero sono alle prese con un vero e proprio mistero, un giallo che riguarda il già precario arredo urbano del popoloso quartiere collinare. In particolare al centro dell'attenzione sono finite le panchine installate lungo le strade e nelle piazze, segnatamente, nelle due arterie più note e frequentate: via Scarlatti e via Luca Giordano.

"La cronologia degli eventi è quasi sempre la stessa - puntualizza Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da tempo segue e segnala questo stato di cose, senza che però si arrivi a chiarire il mistero -. Prima la panchina viene "azzoppata" o si ritrova con i sostegni o gli assi dello schienale e della seduta rotti o eliminati. Successivamente avviene il transennamento provvisorio e infine la panchina viene rimossa, senza che poi venga immediatamente sostituita. L'ultima panchina sparita, della lunga serie, si trovava nell'area pedonale di via Luca Giordano, nei pressi dell'incrocio con via Solimena, dinanzi alla facciata del villino Casciaro.

Un panchina che, in precedenza, era stata segnalata in quanto presentava una lesione nella struttura in ferro tra un piede e lo schienale ma che poi nei giorni successivi è scomparsa, benché le sue tracce siano ancora ben visibili sulla pavimentazione.

A cosa sono dovuti tutti questi episodi di danneggiamento, che riguardano le panchine del Vomero – domanda Capodanno -? A chi possono dare fastidio? Come si spiega che poi, una volta che sono scomparse, le panchine in questione non sempre vengano subito ripristinate e che, in alcuni casi, dove prima c'erano le panchine o in loro prossimità si osserva la presenza di arredi a servizio delle attività commerciali? A che punto sono le indagini, avvalendosi anche delle telecamere per la videosorveglianza, per fare piena luce su quanto sta accadendo all'arredo urbano del Vomero?

Domande - aggiunge Capodanno - che, nell'occasione, riformuliamo, e che attendono risposte, che, ci si augura, non vengano ulteriormente differite, promuovendo tutte le opportune e necessarie azioni, anche da parte della magistratura, tese a fare piena luce sul giallo delle panchine rotte o scomparse al Vomero.

Con l'occasione - conclude Capodanno -, viene altresì reiterato l'invito agli uffici competenti del Comune di Napoli affinché vengano ripristinate o sostituite tutte le panchine scomparse o non più utilizzabili in quanto danneggiate o vetuste, aggiungendone ancora altre, pure in risposta alla forte domanda, che si registra nel quartiere collinare, di tale tipologia di arredo urbano, segnatamente nei tratti pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano".