Manfredi, finiremo presto bonifiche Bagnoli su terra e mare "Coppa America dà chances. Mio rinnovo? Governo può prorogare"

"Noi stiamo lavorando su una tempistica delle bonifiche che rispetta il cronoprogramma sia sulle bonifiche a terra che nel mare. La Coppa America ci dà grande accelerazuione su questo e i lavori si stanno svolgendo come previsto". Lo ha detto il sindaco di NAPOLI Gaetano Manfredi a margine del forum 'Perspective smart city' sul tema rigenerazione urbana che si svolga all'Auditorium di Bagnoli.

Sul terreno della grande area di Bagnoli dell'ex Italsider "i lavori - ha detto Manfredi - stanno procedendo con grande regolarità e saranno accelerate dal completamento dell'infrastruttura industriale che sarà a servizio delle bonifiche con il desorbitore termico e il sistema di soil washing che saranno al centro proprio dell'area di Bagnoli. Con questi strumenti non ci sarà un grande movimento di terreno e consentiranno il rispetto dei tempi. Ci sarà una rapida azione di bonifica del mare utilizzando l'opportunità della Coppa America, con una serie di interventi propedeutici che si sarebbero realizzati dopo, mentre le regate ci poirtano a procedere in parallelo tra terra e mare. Sono molto fiducioso che questa Bonifica eterna di bagnoli invece sarà completata in termini in tempi molto rapidi e anche con rispetto delle migliori tecnologie e migliori garanzie ambientali".

Manfredi è commissario di Bagnoli fino alla fine di quest'anno e si aspetta un rinnovo dal Governo: "noi lavoriamo - ha detto - al servizio del Paese però deve essere prorogata la durata". La sua carica potrebbe essere prorogata dal Governo fino alla fine del 2027 per la gestione della Coppa America, per analizzare poi il futuro dopo quell'anno.