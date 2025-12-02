Infiltrazioni mafiose nelle Curve di A e B: la DNA lancia l'allarme Parcheggi, biglietti, steward: le mani dei clan sul calcio. L'analisi del procuratore Ardituro

Le tifoserie organizzate del calcio italiano, dalla Serie A alla B, sono sempre più permeate da infiltrazioni della criminalità organizzata (in particolare 'Ndrangheta e Camorra) e da movimenti di matrice eversiva o terroristica, che sfruttano gli stadi per proselitismo e affari illeciti. L'allarme è stato lanciato con forza da Antonio Ardituro, Sostituto Procuratore Nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), durante il seminario 'Le mafie nello sport. Lo sport contro le mafie' tenutosi presso l'Università Lumsa di Roma.

Rapporti "Malati" e Grandi Affari

Secondo Ardituro, il fenomeno interessa direttamente le maggiori realtà del calcio italiano, citando esempi clamorosi legati a club come Napoli, Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio. "C'è un tema complesso che interessa la serie A e la serie B di calcio, e che oggi rappresenta un grande problema," ha sottolineato Ardituro, identificando un doppio livello di criticità: le infiltrazioni nelle tifoserie e il rapporto tra le tifoserie organizzate e le società. Questo legame, spesso definito "malato", rende le curve "un luogo extraterritoriale" dove il controllo delle istituzioni statali e sportive viene meno.

Affari sui parcheggi, steward e biglietti

Attorno a questo vuoto di legalità gravitano affari ingenti come la gestione di aree parcheggio, il controllo degli steward, la concessione privilegiata di biglietti e abbonamenti ai gruppi organizzati, questi non sono semplici tifosi appassionati, ma "organizzazioni criminali che hanno delle infiltrazioni di carattere mafioso," ha aggiunto il sostituto Procuratore. Forte preoccupazione è stata espressa per la mancanza di consapevolezza pubblica e la reazione insufficiente del mondo sportivo e istituzionale.

"Le risposte anche delle istituzioni sportive sono risposte timide, molto timide," ha affermato Ardituro. Ha ricordato che la DNA, in collaborazione con diverse Procure della Repubblica, ha ottenuto l'amministrazione giudiziaria di tre società professionistiche: Crotone e Foggia (Serie C) e Juve Stabia (Serie B), e sta continuando gli accertamenti anche sui fatti che hanno coinvolto Inter e Milan. Ardituro ha criticato la tendenza a trattare lo stadio solo come un problema di ordine pubblico e non come un problema di legalità. Cedere la "sovranità dello Stato" ai gruppi ultrà, al solo scopo di evitare scontri, rafforza la cultura del controllo territoriale da parte di queste organizzazioni, rendendole un obiettivo primario per la criminalità.

Non Solo Mafie: L'Estremismo di Destra Nelle Curve

Oltre alle mafie, Ardituro ha sollevato un'ulteriore, gravissima questione: la presenza crescente di ideologie suprematiste nelle curve. "Noi registriamo sempre più spesso che molte curve sono il luogo della crescita, del proliferare del proselitismo, dell'utilizzazione di alcuni pezzi dei gruppi ultrà per far crescere soprattutto ideologie suprematiste... La stragrande maggioranza delle curve si esprimono con simbolismi neofascisti e neonazisti," ha spiegato.

Le soluzioni. Il Sostituto Procuratore ha indicato chiare misure che società e istituzioni devono adottare per arginare il fenomeno: le Società devono creare meccanismi organizzativi che tengano i gruppi ultrà lontani dai rapporti diretti con società e calciatori, eliminare i "meccanismi criminogeni" come la vendita riservata di abbonamenti o biglietti a determinate categorie di ultrà. Le Istituzioni Sportive devono applicare sanzioni effettive e non "perdoniste" in caso di illeciti. Le Istituzioni Nazionali devono affrontare il problema innanzitutto come una questione di legalità, non solo di ordine pubblico. Il Procuratore ha concluso avvertendo che questi schemi stanno purtroppo iniziando a manifestarsi anche in altri sport, in particolare il basket, prevedendo situazioni analoghe a quelle del calcio.