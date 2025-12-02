Giovanni Paolo II a Scampia, confronto con studenti al "Morante" Dopo la presentazione del volume di Iaquinangelo e don Gargiulo

Dopo la presentazione nella Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia, giovedì alle ore 10 e 30 il Liceo Statale "Elsa Morante" diretto dalla professoressa Giuseppina Marzocchella ci sarà una nuova presentazione del libro "Quando Giovanni Paolo II portò il mondo a Scampia. Storia dell'incontro tra un santo e la periferia", scritto a quattro mani dal giornalista Massimo Iaquinangelo e dal parroco don Alessandro Gargiulo, edito Rogiosi Editore. La presentazione vedrà l'introduzione della D.S. Professoressa Giuseppina Marzocchella e le relazioni degli autori Iaquinangelo e don Gargiulo. La moderazione è affidata al giornalista e scrittore Giuseppe de Silva. ed avrà come obiettivo quello di far conoscere alle nuove generazioni il primo evento storico del quartiere : la venuta di papa Giovanni Poalo II nel 1990 a Scampia. Inoltre, l'evento si articolerà anche con proiezioni di video e letture del testo da parte degli alunni e si concluderà con le domande da parte degli studenti che assisteranno alla presentazione.