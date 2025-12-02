Manfredi, lavori Albergo poveri avanti secondo cronoprogramma "Fiduciosi che i tempi vengano rispettati"

"I lavori stanno procedendo secondo il nostro cronoprogramma, intanto man mano che gli spazi sono disponibili andiamo avanti con gli usi temporanei e le mostre". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione ai lavori di recupero e restauro dell'Albergo dei poveri dove oggi è stata inaugurata la mostra 'Ancora qui. Prologo. L'albergo dei poveri e la memoria della città', nell'ambito degli eventi per i 2500 anni dalla fondazione di Napoli.

Manfredi ha spiegato che "da un lato abbiamo il restauro della parte muraria, quindi della fabbrica, che sta procedendo e ora si sta intervenendo sulle facciate, poi sono stati completati i progetti dei primi tre interventi che sono la biblioteca, il museo e la sede della Scuola Superiore Meridionale, che dovrebbe essere pronta alla fine del 2026, con anche le residenze i cui lavori in corso. Inoltre, sono state avviate anche le prime attività sull'altra ala per il rafforzamento statico. E' un progetto molto articolato e complesso, ma siamo fiduciosi che i tempi vengano rispettati".

Per quanto riguarda le risorse, il sindaco ha ricordato che "oggi abbiamo una previsione di spesa, con gli ulteriori fondi Fsc, di oltre 200 milioni di euro, poi una parte verrà messa dagli enti che qui troveranno posto con risorse proprie. Al momento tutto procede nella direzione giusta e bisogna continuare perchè è un intervento di dimensioni enormi"