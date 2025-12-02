La cravatta Marinella conquista Trump: il tycoon ringrazia con una lettera Donald Trump invia una lettera di ringraziamento all'autore delle cravatte napoletane

La tradizione della sartoria napoletana varca ancora una volta l'Oceano Atlantico, raggiungendo i vertici del potere americano. Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ha inviato una lettera di ringraziamento formale a Maurizio Marinella, titolare della storica maison di cravatte e accessori. La missiva, giunta direttamente da Washington con il sigillo presidenziale e la firma autografa del tycoon, è indirizzata al "re delle cravatte" napoletano, la cui bottega in via Chiaia è un'icona del Made in Italy.

Una cravatta azzurra e una lilla per il tycoon

La storia ha avuto inizio circa un mese fa, quando un collaboratore di Donald Trump si è recato nell'elegante boutique partenopea. L'emissario ha selezionato per il presidente due cravatte: una nei toni dell'azzurro e una lilla. Il dono è stato subito apprezzato e indossato dal tycoon in occasioni ufficiali di alto profilo, come l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo scorso 17 ottobre, ma anche per gli auguri ufficiali di Natale davanti all'iconico albero della Casa Bianca.

La lettera di ringraziamento, co-firmata da Donald Trump

"Caro Maurizio, la First Lady ed io apprezziamo sinceramente il tuo gesto premuroso nel donarci la meravigliosa cravatta e la splendida sciarpa. La tua lunga tradizione di inviare i tuoi meravigliosi prodotti alla Casa Bianca è davvero speciale e ti siamo grati per la tua continua gentilezza. L’America e i nostri alleati italiani sono forti grazie a persone come te che credono e difendono i grandi ideali di fede, famiglia, comunità e patria al primo posto. Che Dio continui a benedire te, la tua famiglia e la tua attività."

Un legame decennale tra Napoli e i leader mondiali

Il gesto di Trump non è un fatto isolato, ma la conferma di un legame storico tra la maison napoletana e i vertici del potere internazionale. Dalla presidenza Kennedy in poi, la E. Marinella è stata fornitore di cravatte per quasi tutti i capi di stato americani, senza contare la clientela di leader internazionali come la casa reale inglese e quella spagnola. La cravatta E. Marinella, un simbolo di artigianalità e successo made in Napoli, vanta una clientela che spazia da James Bond (007) a Bill Clinton, da Francesco Cossiga a Re Carlo III, incarnando l'eleganza formale italiana nel mondo.

Alessandro Marinella, family brand manager dell'azienda, ha espresso grande gioia per il riconoscimento: "Ricevere questa lettera è una gioia incredibile, è un onore che parla soprattutto del percorso costruito in questi anni. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito e motivato a portare avanti questa tradizione con la stessa passione".