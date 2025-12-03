allo stadio maradona le classi vincitrici del concorso d o n n a

Oltre duecento ragazze e ragazzi coinvolti nel concorso “D.O.N.N.A. – Dietro Ogni Nome Nessun'Altra”, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Napoli con le Commissioni Istruzione e Pari Opportunità, hanno assistito questa sera alla partita Napoli–Cagliari dal settore riservato dal Comune di Napoli.
Ad accompagnare le classi erano presenti la presidente del Consiglio comunale Enza Amato e il consigliere Walter Savarese d’Atri. L’iniziativa ha offerto agli studenti un’occasione per vivere un’esperienza collettiva al di fuori delle aule, valorizzando il percorso svolto sul tema delle pari opportunità.
