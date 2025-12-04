Napoli, Vanvitelli: riuscito un intervento robotico multidisciplinare Eseuito su una paziente di 75 anni con rara complicanza toraco-addominale

Presso il dipartimento chirurgico ad alta specialità dell’azienda ospedaliera Universitaria Vanvitelli è stato portato a termine con successo un intervento straordinario che ha coinvolto due équipe specialistiche, dirette da Ludovico Docimo e da Alfonso Fiorelli.

La paziente, 75 anni, era affetta da una neoplasia polmonare resa non immediatamente operabile a causa della migrazione completa del colon nel torace, conseguenza di una grave lacerazione del diaframma. Una condizione rara e complessa che richiedeva una pianificazione multidisciplinare e l’uso di tecnologie avanzate.

Con il sistema robotico Da Vinci, Docimo ha proceduto alla delicata liberazione e al riposizionamento del colon in addome, ricostruendo poi il diaframma. Successivamente, il collega Fiorelli ha rimosso il tumore mediante lobectomia inferiore destra con linfoadenectomia, anch’essa eseguita con tecnica mininvasiva robotica.

La paziente, inizialmente monitorata nella terapia intensiva del nuovo padiglione chirurgico, sta completando il percorso post-operatorio con un decorso favorevole e si avvia alla dimissione, grazie alla gestione polispecialistica coordinata da Docimo e alle tecnologie d’avanguardia disponibili nel dipartimento.

Il direttore Generale della Aou Vanvitelli Mario Iervolino, nel complimentarsi con l'equipé per la riuscita dell'operazione, afferma: "L’intervento rappresenta un importante risultato che conferma l’eccellenza nel campo della chirurgia robotica integrata e nella gestione dei casi clinici ad alta complessità".