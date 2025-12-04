Un trovatello sotto l'albero: parte la campagna adozioni di Natale a Napoli Ecco dove si svolgeranno gli incontri per adottare un cagnolino

Dal prossimo 6 dicembre fino al 3 gennaio 2026, il Comune di Napoli promuove quattro incontri con la cittadinanza per favorire percorsi di adozione consapevole dei cani ospiti presso il centro comunale di accoglienza di via Janfolla, La Collina di Argo. L'iniziativa "Un trovatello sotto l'albero" è organizzata dal Servizio tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio e dal Servizio Veterinario dell'Asl NA 1 Centro, che insieme gestiscono la struttura ed accolgono con cura i cani del centro senza una casa.

Gli incontri avranno luogo dalle 10:30 alle 12:30 in diversi giorni: piazza San Pasquale il 6 dicembre 2025; piazza Vittoria, all'ingresso della Villa Comunale, il 13 dicembre 2025; via Enrico Alvino, angolo via Scarlatti, il 20 dicembre 2025; piazza dei Martiri il 3 gennaio 2026. Sarà l'occasione per conoscere i piccoli amici a quattro zampe de La Collina di Argo, accompagnati da medici veterinari e dal personale tecnico della struttura che forniranno ogni tipo di informazione sul percorso e sulle pratiche per l'adozione. Nel corso degli appuntamenti si terranno anche focus di approfondimento sulle responsabilità e i doveri del buon proprietario, sul corretto sviluppo della relazione tra il cane e la sua nuova famiglia, sulla gestione sanitaria e comportamentale dei cani adottati, al fine di consentirne l'integrazione nel contesto familiare e sociale ed evitare futuri casi di abbandono.