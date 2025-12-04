"Vomero: si prospetta uno dei peggiori Natali della storia del quartiere" La denuncia di Gennaro Capodanno: "Poche luminarie, traffico alle stelle e rifiuti in strada"

"La sensazione che si avverte passeggiando per le strade e le piazze del Vomero in questi giorni, che anticipano la festa dell'Immacolata la quale notoriamente apre le festività natalizie, è quella di un profondo sconforto e di una grande delusione, un'atmosfera davvero mesta generata da una serie di carenze che peraltro aumentano di giorno in giorno. Di certo, se, come oramai sembra certo, dovessero permanere le condizioni attuali, quello di quest'anno passerebbe come uno dei peggiori periodi natalizi della storia del quartiere collinare ".

A intervenire, ancora una volta, sullo stato di degrado e d'abbandono che affligge la municipalità collinare, costituita dai quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Si parte - puntualizza Capodanno - dai numerosi cumuli di rifiuti che costellano i marciapiedi, che, se prima si accumulavano nei pressi delle campane della differenziata, adesso si trovano accanto ai bidoncini, perennemente in strada, per finire ai tanti dissesti che, quando piove si trasformano in laghetti e che causano tantissime vittime tra i passanti, i quali sovente devono ricorrere alla cure dei sanitari. Ma la situazione che più preoccupa è quella del traffico, che aumenta di giorno in giorno anche per la maggior affluenza di visitatori che arrivano al Vomero per gli acquisti natalizi e che lasciano la loro autovettura parcheggiata sovente in seconda fila o comunque in divieto di sosta, mancando i parcheggi, ulteriormente ridotti dalla chiusura al traffico di piazza degli Artisti, chiusura che ha anche alimentato gli ingorghi che quotidianamente si registrano e che coinvolgono anche piazza Medaglie d'Oro, bloccando, tra l'altro, anche le ambulanze che a sirene spiegate cercano di raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono. Il tutto favorito pure dalla carenza vigilanza urbana che invece di essere incrementata, in questi giorni appare ulteriormente ridotta.

Criticità, per quanto riguarda il traffico - aggiunge Capodanno - si registrano anche nel quadrilatero che si sviluppa tra le vie De Mura, Merliani e Stanzione, aggravato dal passaggio delle persone all'incrocio di quest'ultima via con l'area pedonale di via Luca Giordano, cosa che ritarda notevolmente il transito veicolare. Un problema analogo si verifica anche nel tratto che, attraverso via Cimarosa, porta a via Bernini, all'incrocio con via Luigia Sanfelice.

Infine - conclude Capodanno - non si può non parlare del flop che si registra per le luminarie natalizie che al Vomero, oltre a un albero posto in piazza Vanvitelli, sono state collocate solo nei tratti pedonalizzati in alcune strade, facendo storcere però il naso a numerose persone, non somigliando neppure lontanamente alle luci d'autore, installate in passato e lasciando tutto il resto del quartiere, a partire dall'area di San Martino, in questo periodo affollata di turisti ma anche, per esemplificare, nei tratti pedonalizzati di via Alvino e di via Merliani le luminarie sono totalmente assenti. Insomma nel complesso emerge una situazione che, a giusta regione, desta malumori e rabbia e che di certo non è destinata a migliorare nei prossimi giorni. Inoltre non risulta che sia stato organizzato nessun programma di eventi durante le festività natalizie".

Sulle questioni sollevate Capodanno richiama ancora una volta l'attenzione dell'amministrazione comunale partenopea, segnatamente del sindaco Manfredi.