'Le Muse', giochi e musica contro la dispersione scolastica a Napoli Apre in Piazza Mercato a Napoli il nuovo centro educativo

È stato inaugurato a Napoli, nel cuore della complessa area di Piazza Mercato, il nuovo centro educativo polifunzionale “Le Muse”. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta e innovativa al preoccupante fenomeno della dispersione scolastica, che nell'area metropolitana ha raggiunto livelli allarmanti, come evidenziato da un recente rapporto della Prefettura che conta 3.340 minori che hanno abbandonato gli studi tra il 2023 e il 2024.

Un "Paese dei Balocchi" a Contrasto della Fragilità Sociale

“Le Muse” si presenta come un vero e proprio "paese dei balocchi" – con scivoli, calciobalilla e tavoli da ping pong – ma la sua missione va ben oltre il semplice intrattenimento. L'obiettivo primario del centro è intercettare e supportare bambini e ragazzi tra gli 0 e i 16 anni residenti in un quartiere ad alta fragilità sociale ed economica. Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.Gio.Ca, che gestirà le attività del centro, ha spiegato all'ANSA la sua duplice strategia:"Per i più piccoli (fino a 6 anni) saranno attivati percorsi ludico-educativi mirati, per i più grandi l’offerta include attività di doposcuola, laboratori, corsi di musica e di alfabetizzazione informatica. L’uso del gioco e della musica funge da "esca" positiva per attrarre i minori e creare un ponte verso l'educazione formale, arginando così l'evasione scolastica".

L'Alleanza tra Pubblico e Privato

Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di circa un milione di euro ed è il frutto della collaborazione tra una vasta cordata istituzionale e privata. Questi fondi hanno permesso la ristrutturazione degli spazi e garantiranno il sostentamento delle attività del centro per i primi quattro anni di operatività. Il centro polifunzionale è stato ideato da Altra Napoli EF ed è affiancato da diverse realtà del Terzo Settore di grande rilievo sul territorio, tra cui: Asso.Gio.Ca. (responsabile della gestione delle attività). L'Istituto scolastico Campo del Moricino. Sanitansamble EF. Il Cielo Itinerante. “Le Muse” si configura come un modello di intervento integrato volto a riqualificare socialmente ed educativamente un’area storicamente complessa del capoluogo campano.