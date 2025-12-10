Sorrento, problemi negli edifici scolastici: vertice con il commissario L'incontro delle dirigenti scolastiche con il prefetto Scialla: via al monitoraggio delle criticitià

Criticità e problemi impiantistici e strutturali degli istituti comprensivi "Sorrento" e "Torquato Tasso" e del liceo "Gaetano Salvemini", sono stati al centro di due incontri che si sono tenuti questa mattina al Palazzo Municipale.

"Le dirigenti scolastiche Debora Adrianopoli del liceo Salvemini e Marianna Cappiello dell’ Ic Tasso, e la vice preside Laura Aversa, in rappresentanza della dirigente dell’Ic Sorrento, Daniela Denaro, sono state ricevute dal commissario straordinario del Comune di Sorrento, Rosalba Scialla, in considerazione delle numerose segnalazioni inoltrate dai vertici degli istituti del territorio, relative a questioni tecniche che non consentono e non garantiscono un corretto svolgimento delle attività dei plessi". Lo rende noto palazzo di città.

"Nel corso dei colloqui, ai quali ha preso parte l’architetto Genoveffa Acampora, dirigente del dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune di Sorrento, sono state approfondite le difficoltà incontrate, ed avviata una ricognizione degli interventi da effettuare, al fine di risolvere gli inconvenienti riscontrati. Il prefetto Scialla ha quindi rassicurato sulla rapidità delle tempistiche delle azioni che saranno intraprese, per rendere le scuole adeguate alle attività di formazione", conclude la nota del commissario.