Benfica-Napoli, la probabile formazione per il sesto turno di Champions League Solo una novità: Spinazzola pronto al posto di Olivera sulla fascia sinistra

Antonio Conte non apporterà significative variazioni alla formazione, complice la scarsità di opzioni disponibili. Si prevede un 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Rrahmani a guidare il trio difensivo affiancato da Buongiorno e Beukema. A centrocampo, in posizione centrale ci saranno Elmas e McTominay, quest’ultimo reduce da un lieve fastidio contro la Juve ma considerato pronto a giocare. Sulle corsie laterali opereranno Di Lorenzo e uno tra Spinazzola e Olivera, con il primo favorito per una maglia da titolare. In attacco regnerà certezza sul trio in forma composto da Neres, Hojlund e Lang. Non sarà convocato Gutierrez, che resta indisponibile.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte