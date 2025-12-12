Turisti a Napoli tra arte, cultura e cibo: la pizza conquista tutti Tanti dal Nord, molti stranieri in città che si prepara a un nuovo week end da record

Che sia a portafoglio oppure fritta, la pizza conquista tutti. Nella settimana dello storico riconoscimento a Patrimonio dell'Umanità per la cucina italiana, a Napoli i visitatori inseriscono le prelibatezza culinarie nell'itinerario turistico.

Com'è noto la città partenopera si prepara a vivere ancora un fine settimana da record. Le presenze in città già fanno registrare numeri importanti e passeggiando in centro è facile incontrare persone di tutto il mondo. Sempre tanti gli stranieri, affascinati i luoghi iconici di Napoli. Ma in tanti hanno attraversato lo Stivale per trascorre tre o al massimo quattro giorni nel capoluogo campano.

Turisti dal Nord Italia a Napoli

Ed ecco turisti da Bergamo, Milano, Treviso. Per molti sarà un fine settimana dedicato all'arte e alla cultura. Qualcuno ha raggiunto Napoli per ballare il tango. Ma per tutti sarà soprattutto un week end all'insegna delle prelibatezze locali. Così è facile incontrare il milanese a pochi passi da Galleria Umberto che seduto su una panchina assapora, con non poche difficoltà ma con tanto piacere, il “cuozzo con le polpette”.

Turismo enogastronomico

Cosa ti piace più di Napoli? “Tutto”, la risposta più comune. Ma a domanda specifica sul cibo le risposte variano: c'è chi sceglie lo street food e chi i dolci, come l'immancabile sfogliatella. Ma come detto la pizza resta il piatto che proprio non può mancare.