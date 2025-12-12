Regione Campania, De Luca, prossima Giunta? Plus de surplus, non vi agitate... Parla l'ex governatore

Nessun commento da parte di Vincenzo De Luca, sulle elezioni regionali in Campania e sulla prossima Giunta. Nella sua prima diretta social da ex Presidente della Regione Campania de Luca spiega: "Vedo gente che si è scalmanata, plus De surplus, dicono i francesi - ha detto nel corso della consueta diretta Fb - calma, non vi agitate, parleremo quando avremo materiale per riflettere e giudicare. Per adesso nessun commento per ragioni elementari di serietà e di correttezza".

La verità come scelta di libertà

"La verità vale più delle bandiere di partito e io scelgo la verità. Cercherò di mantenere aperto questo dialogo cercando di dare un contributo alla costruzione di una coscienza nazionale". Ha detto nella consueta diretta su Fb il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Lo hanno fatto altri come Francesco De Santis", ha sottolineato spiegando che "costruire una coscienza nazionale, che ancora non siamo riusciti a costruire nel nostro Paese, significa senso del dovere, onestà intellettuale, alimentare il coraggio delle opinioni ma anche tenere vivo un sistema di valori fondamentali. Insomma, se voi vorrete questo dialogo continuerà".

l caso Atreju

De Luca poi cita le "feste politiche" come quella di Atreju il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. E nella consueta diretta Fb sottolinea che si "confondono con il cabaret e le sceneggiate". "Atreju, Ballando sotto le stelle, è tutto un grande cabaret nazionale che da emozioni forti ma anche confusione - ha detto - come non condividere questi momenti di commozione che ci arrivano da feste politiche che si confondono con il cabaret".