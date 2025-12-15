domani si inaugura la nuova stazione eav di castellammare

Domani, martedì 16 dicembre, alle 10 EAV inaugura la nuova stazione Stabia Scavi i cCorso Italia 260 a Castellammare di Stabia (Napoli). All'evento di presentazione della nuova fermata, che a partire dal 17 dicembre sostituirà quella di via Nocera, saranno presenti il presidente di EAV Umberto De Gregorio, e il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza
