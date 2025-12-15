Castellammare di Stabia: sequestrato autocarro, denunce e sanzioni Cantiere irregolare nel centro antico

"Il responsabile di una ditta è stato sanzionato per l’apertura del cantiere senza le necessarie autorizzazioni e per deposito incontrollato di rifiuti e materiale di risulta, mentre un autocarro è stato sottoposto a sequestro perché sprovvisto di copertura assicurativa".

E' il bilancio di un controllo effettuato dagli agenti della polizia municipale di Castellammare di Stabia nella mattinata di venerdì 12 dicembre in un cantiere edile impegnato in lavori di ristrutturazione di un condominio nel centro antico.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti agli ordini del dirigente comandante, colonnello Francesco Del Gaudio, e coordinati dal tenente Donato Palmieri, a seguito di segnalazioni dei residenti che lamentavano lo scarico incontrollato di materiale di risulta proveniente dai lavori in corso.

Giunti sul posto, gli agenti della Polizia Municipale hanno trovato un autocarro e alcuni operai intenti alle operazioni di scarico del materiale. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo, in uso a un’impresa edile con sede a Castellammare di Stabia, risultava privo di copertura assicurativa Rca obbligatoria e non sottoposto a revisione da diversi anni.

L'autocarro è stato sottoposto a sequestro, mentre il responsabile del cantiere è stato sanzionato per l’apertura del cantiere sulla sede stradale senza la necessaria autorizzazione ed anche per deposito incontrollato di rifiuti e materiale di risulta, in violazione della normativa vigente. Infine, è stato effettuato un controllo di Polizia Edilizia, con il supporto dell’ufficio tecnico comunale, per verificare la regolarità urbanistica ed edilizia delle opere in corso.

Complessivamente, le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 2.000 euro, fatti salvi ulteriori provvedimenti che potrebbero scaturire dagli accertamenti ancora in corso.

Sul fronte dei controlli nel corso dello scorso fine settimana, gli agenti della Polizia Municipale sono stati impegnati in servizi su strada fino a mezzanotte. Le violazioni accertate hanno riguardato in particolare la mancata revisione dei veicoli, l’assenza di copertura assicurativa e dei documenti di circolazione. In un caso, un automobilista è stato sorpreso alla guida con patente revocata. Sono state inoltre elevate oltre 50 sanzioni per sosta irregolare.