Giugliano in Campania, dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione: arrestato Provvedimanto eseguito a carico di un 49enne napoletano

La polizia ha arrestato un 49enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso venerdì dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli nord ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per reati in materia di violenza sessuale.