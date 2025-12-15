Lukaku convocato per la Supercoppa: potrebbe giocare qualche minuto Confermata la tempistica per il recupero dell'attaccante, ma deciderà Conte nei prossimi giorni

Il Napoli e Antonio Conte ricevono notizie positive in vista della Supercoppa Italiana: Romelu Lukaku sembra pronto per la convocazione e potrebbe essere tra i giocatori che partiranno per Riad. L'attaccante belga, fuori dai campi dall'inizio della stagione a causa di un problema alla coscia sinistra, sta intensificando progressivamente gli allenamenti e partecipa sempre più frequentemente alle sessioni con la squadra.

La Supercoppa rappresenta un’opportunità importante per monitorare il suo stato fisico e accelerare il suo ritorno in piena forma, con l’obiettivo di renderlo presto completamente disponibile per Conte. L'ex giocatore dell'Inter pare quindi destinato a essere convocato, e non si esclude la possibilità di vederlo in campo per qualche minuto.

