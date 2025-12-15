Supercoppa, Milan-Napoli sarà diretta da Zufferli con Aureliano al Var

Scelto il direttore di gara per la semifinale di giovedì

Napoli.  

Luca Zufferli dirigerà la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, prevista per giovedì 18 dicembre alle 20:00. Una partita dal peso enorme, sia per l'importanza del trofeo in palio che per il momento delicato che stanno vivendo entrambe le squadre. Zufferli sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Rossi M., con Pezzuto come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Aureliano, supportato da Dionisi. Per quanto riguarda Bologna-Inter, l'incarico è stato affidato all'arbitro Chiffi.
 

