Torre del Greco: Natale a dimensione di bambini Ad essere coinvolti saranno due "polmoni verdi" della città

Mario Pepe

Il Natale a Torre del Greco è sempre più ricco, con attenzione rivolta in particolare ai bambini. Accanto alle iniziative ufficializzate nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e l’ufficio Cultura del dirigente Gaetano Camarda hanno pensato ad altre due manifestazioni che puntano ad allietare ulteriormente le festività per i più piccoli.

Ad essere coinvolti saranno due “polmoni verdi” della città: la villa comunale Ciaravolo e il parco di Villa Macrina. La struttura di corso Vittorio Emanuele ospiterà “La magia del Natale”, con appuntamenti dalle 16 alle 20 e con un appendice mattutina dalle 10 alle 13 nei fine settimana. Si parte da domenica 21 a martedì 23 dicembre con “Le favole di Natale”.

A seguire, sarà la volta de “Le favole delle principesse” dal 27 al 30 e “Le favole della befana” da sabato 3 a lunedì 5 gennaio. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.

Ingresso gratuito anche nella dimora vesuviana di via Nazionale, dove è in programma “Il Natale dei bambini”, con orario mattutino dalle 10 alle 13.

Primo appuntamento sabato 20 e domenica 21 dicembre con “Christmas Circus”, uno spettacolo che unisce la magia del circo alla poesia del teatro, in cui riscoprire la gioia delle feste e la meraviglia dell’infanzia attraverso la mimica, il corpo e la fantasia. Martedì 23 dicembre sarà la volta de “Il gran giorno di Babbo Natale”: oltre a Santa Claus ci saranno Natalina, gli elfi e soldatini che accoglieranno i più piccoli per una giornata fatta di magia e divertimento. Per chiudere “Eroi in festa”, sabato 27 e domenica 28 dicembre: balli di gruppo, spettacoli di bolle giganti e un coinvolgente musical con supereroi e personaggi delle favole.