Agguato in serata ad Arzano: un morto e un ferito I due si trovavano in strada quando sono stati affiancati da sconosciuti a bordo di uno scooter

Agguato di chiara matrice camorristica in serata ad Arzano, in via Sette Re. Il bilancio è pesante: un uomo morto e un altro ferito, trasportato d’urgenza in ospedale. La vittima è Rosario Coppola 52 anni

Antonio Persico 25 anni è invece la persona rimasta ferita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due si trovavano in strada quando sono stati affiancati da sconosciuti a bordo di uno scooter.

I killer hanno esploso diversi colpi di pistola a distanza ravvicinata, senza lasciare scampo a una delle vittime, che si è accasciata al suolo. Il secondo uomo, raggiunto dai proiettili, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Napoli, che hanno avviato i rilievi balistici e raccolto le prime testimonianze. L’area è stata transennata per consentire gli accertamenti.

Gli inquirenti non hanno dubbi sulla natura dell’agguato: si tratterebbe di un’azione mirata, maturata nell’ambito delle dinamiche della criminalità organizzata che da tempo interessano l’area a nord di Napoli. Si lavora per identificare le vittime e ricostruire eventuali collegamenti con clan attivi sul territorio.

Via Sette Re è rimasta a lungo presidiata dalle forze dell’ordine, mentre cresce la tensione tra i residenti, scossi dall’ennesimo episodio di violenza armata in pieno centro abitato. Le indagini proseguono serrate.