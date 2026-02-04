Giornata mondiale del cancro: paure, speranze, forza e fragilità Il messaggio che arriva dall'ospedale Monaldi di Napoli

"Nella giornata mondiale contro il cancro, abbiamo provato a guardare il paziente oltre la diagnosi, entrando nelle sue mille emozioni. Perché ogni persona ha una storia unica, fatta di paure, speranze, forza e fragilità".

E' il messaggio che arriva dall'ospedale Monaldi di Napoli.

"In questo percorso l’impegno dei medici, degli infermieri e dei caregivers non è solo nella cura, ma anche nell’ascolto, nella comprensione e nell’accompagnare il paziente lungo il proprio cammino. Inside Out Oncology nasce da qui. Perché ogni percorso di cura ha molti colori".

Il cancro resta una patologia purtroppo in costante crescita. Secondo l'agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro si prevede che entro il 2050 i nuovi casi supereranno i 35 milioni. L'Oms conferma che il cancro è la seconda causa di morte globale.

Da qui le tantissime iniziative di prevenzione che vedono protagoniste in Campania le Asl e le associazioni, con una massiccia partecipazione soprattutto delle donne.