Napoli, Di Lorenzo operato al piede sinistro: intervento riuscito Nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico al piede sinistro. L'operazione, fa sapere la Ssc Napoli, è perfettamente riuscita. Il capitano azzurro inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo. La decisione di sottoporsi a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa è stata presa "di comune accordo con il club" in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, rimediato nella partita di sabato scorso contro la FIorentina.