Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico al piede sinistro. L'operazione, fa sapere la Ssc Napoli, è perfettamente riuscita. Il capitano azzurro inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo. La decisione di sottoporsi a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa è stata presa "di comune accordo con il club" in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, rimediato nella partita di sabato scorso contro la FIorentina.
Napoli, Di Lorenzo operato al piede sinistro: intervento riuscito
Nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo
