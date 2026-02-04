Napoli,il report da Castel Volturno: Alisson subito in gol con il Giugliano

Buoni segnali anche da Lukaku

Napoli.  

Gli azzurri continuano la preparazione alla prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 allo stadio Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un allenamento congiunto con il Giugliano Calcio 1928.

In gol anche i nuovi, Giovane e Alisson Santos, quest'ultimo ha segnato una doppietta. In campo anche Romelu Lukaku che ha partecipato all'intero allenamento congiunto restituendo buoni segnali a Conte che sta scoprendo un attacco nuovo con soluzioni che potranno tornare utili da qui in avanti. Tra gli infortunati, Rrahmani è quello più pronto a tornare e può già essere a disposizione sabato contro il Genoa.

Intanto giovedì 12 febbraio, alle ore 11:00, presso la sala stampa dello Stadio Diego Armando Maradona, la conferenza stampa di presentazione della campagna “Sang Pe Napule”, promossa da Sorgesana in collaborazione con AVIS e SSC Napoli. 

Saranno presenti: Tommaso Bianchini (Direttore Generale Area Business SSC Napoli); Gabriella Cuzzone (Direttore Marketing Acqua Sorgesana);Antonio Rusciano (Responsabile Comunicazione AVIS Regione Campania).

