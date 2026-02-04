Incidente stradale nella notte a Napoli, grave un netturbino dell'Asia Per conducente prognosi 30 giorni

Un operatore dell'Asia è ricoverato in prognosi riservata a seguito di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte alle 2.30 in via Ponte dei Granili, periferia orientale di Napoli.

Secondo i primi rilievi effettuati dal personale dell'infortunistica stradale, una Peugeot 5008 condotta da un giovane di 21 anni procedeva in direzione San Giovanni quando, all'altezza del civico 61, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha tamponato l'auto che lo precedeva, ribaltandosi.

Nella carambola, la vettura ha terminato la sua corsa abbattendosi su un'auto in sosta e contro un automezzo Asia fermo per le operazioni di raccolta dei rifiuti.

L'operatore ecologico, che in quel momento si trovava sul retro del mezzo per il carico dei bidoni della differenziata, è stato travolto violentemente nell'impatto. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare, è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Il conducente della Peugeot è stato medicato all'ospedale Cto, ha riportato ferite giudicate guaribili in trenta giorni. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.