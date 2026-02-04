Bradisismo Campi Flegrei: vertice in Regione su trasporti e vie di fuga Focus su potenziamento Cumana e sicurezza a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida

La gestione del bradisismo nei Campi Flegrei entra in una nuova fase operativa. Questa mattina, presso la sede della Regione Campania, si è tenuto un vertice strategico per coordinare la sicurezza del territorio e il sistema dei trasporti nell'area flegrea. L'incontro, promosso dal vicegovernatore Mario Casillo, ha visto la partecipazione dei sindaci di Pozzuoli (Luigi Manzoni), Bacoli (Josi Gerardo Della Ragione) e Monte di Procida (Salvatore Scotto di Santolo), insieme ai vertici di EAV e ACaMIR.

Un tavolo permanente per la sicurezza flegrea

Al centro del dibattito, la necessità di una pianificazione integrata. Non si parla solo di monitoraggio del suolo, ma di come la mobilità debba adattarsi agli scenari emergenziali. L'obiettivo è creare un tavolo di coordinamento permanente che garantisca interventi rapidi e coerenti. "La sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta," ha dichiarato il vicegovernatore Mario Casillo. "Dobbiamo mettere in connessione le scelte sulla mobilità con le esigenze di protezione del territorio. Il bradisismo impone che il sistema delle vie di fuga sia pronto e funzionale in ogni scenario."

Le richieste dei sindaci: trasporti, stazioni e porti

Ogni comune ha presentato priorità specifiche, tutte legate al miglioramento della qualità della vita e alla capacità di evacuazione rapida. Il sindaco Luigi Manzoni ha insistito sulla concretezza: "I cittadini chiedono risposte. Il confronto deve tradursi rapidamente in azioni: dalla tutela ambientale al rafforzamento delle vie di fuga. La serenità delle famiglie viene prima di tutto". Per Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha posto l'accento su infrastrutture cruciali: Cumana e Circumflegrea, riattivazione immediata e potenziamento, poi la Stazione di Torregaveta chiedendo un arretramento della struttura. E nuovi collegamenti con la realizzazione di una strada che superi Arco Felice Vecchio e collegamento stazione Baia-piazza Rigatti. Infine il Porto di Baia per cui è previsto un grande progetto di potenziamento per la portualità flegrea.

Il sindaco di Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo ha espresso fiducia per i lavori sulla linea Cumana e ha ringraziato la Regione per l'attenzione riservata al porto di Acquamorta, snodo essenziale per la sicurezza e l'accessibilità via mare.

Prossimi passi: il cronoprogramma tecnico

Il tavolo istituzionale non si ferma qui. Nelle prossime settimane sono già previsti confronti tecnici per definire i finanziamenti e l'inizio dei cantieri. La strategia è chiara: trasformare la criticità del bradisismo in un'opportunità per ammodernare definitivamente il sistema dei trasporti di una delle aree più densamente popolate e delicate d'Italia.