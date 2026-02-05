Terrore a Napoli: esplode appartamento al piano terra, palazzina inagibile

Sgomberate 13 persone, nessun ferito: probabile una fuga di gas

Napoli.  

Una forte deflagrazione è stata registrata intorno all'una e trenta in via Generale D’Ambrosio, quartiere San Carlo Arena, a Napoli.

A provocare l'esplosione  forse una perdita di gas da una bombola di gpl.

L'appartamento al piano terra è stato totalmente sventrato ma per fortuna non si sono registrate vittime, dal momento che era disabitato. 

La palazzina però è stata dichiarata inagibile e 13 residenti sono stati sgomberati.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Indagini affidate ai Carabinieri di Napoli San Pietro a Patierno.

