Protezione civile in Campania: al via bando per assegnazione mezzi speciali L'assessore Zabatta presiede la consulta: "Auspico maggiore presenza di donne e giovani"

"Un bando per l’assegnazione di 43 mezzi speciali di protezione civile alle organizzazioni di volontariato: 25 dotati di moduli antincendio boschivo (Aib) e 18 dedicati al rischio idrogeologico, per rafforzare in modo concreto la capacità operativa sul territorio”.

Lo ha illustrato l’assessora regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta, nel corso della consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, che ha presieduto nella riunione che si è tenuta alla sala Emercom della protezione civile regionale.

"Le associazioni di volontariato - ha detto l’assessora - non si sostituiscono alle istituzioni, ma le integrano e le rafforzano in maniera sostanziale.

Il mio impegno sarà quello di favorire in ogni modo una presenza sempre più qualificata e strutturata del volontariato all’interno del sistema regionale di Protezione civile”, ha aggiunto Zabatta.

"Intendo avviare un confronto diretto con le associazioni: sono pronta a ricevere sollecitazioni, proposte e richieste concrete per migliorare il servizio, perché chi opera quotidianamente sul territorio è il nostro miglior consigliere. Sarò sempre pronta ad accogliere istanze e segnalazioni utili".

"Per questo auspico una collaborazione proficua e duratura tra istituzioni e volontariato, ma anche una maggiore presenza delle donne e dei giovani all’interno della consulta e delle organizzazioni di protezione civile", ha aggiunto Fiorella Zabatta.

Nel suo intervento, l’assessora ha richiamato il quadro attuale segnato dai cambiamenti climatici, che espongono i territori a continue emergenze: incendi boschivi durante la stagione estiva, eventi meteorologici estremi in autunno e un dissesto idrogeologico sempre più marcato, evidenziando come, in un contesto in cui la prevenzione risulta spesso non sufficiente, il ruolo del volontariato sia oggi indispensabile purtroppo anche nella fase delle emergenze.