Timbrare il cartellino al posto dei colleghi non è causa di licenziamento Il Tribunale del lavoro reintegra operaio dell'Eav

Far timbrare il cartellino ai colleghi, o timbrare il cartellino per altri, non comporta una "giusta causa" di licenziamento se poi si svolge comunque il proprio lavoro e non si ottengono "vantaggi illeciti". Lo sostengono i giudici del tribunale del lavoro di Napoli con una sentenza che ha dichiarato illegittimo il provvedimento del dicembre dell'anno scorso dell'Ente autonomo Volturno (Eav), la holding regionale del trasporto pubblico campano, che aveva cacciato un operaio dopo avergli contestato un uso improprio del badge: in almeno una decina di occasioni aveva fatto timbrare il cartellino ai colleghi o avrebbe timbrato al posto loro. Il tribunale ha stabilito che l'azienda dovrà reintegrare l'operaio e risarcire il danno subito. "Faremo appello" annuncia l'azienda, esprimendo "sorpresa e disorientamento".