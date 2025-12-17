Castellammare di Stabia: via libera in giunta al puc

Vicinanza: "Approvato un provvedimento decisivo per il governo urbanistico della città"

castellammare di stabia via libera in giunta al puc

"Il provvedimento, che dovrà ora arrivare in consiglio comunale per il via libera definitivo, contiene una strategia chiara e univoca"

Castellammare di Stabia.  

La giunta comunale di Castellammare di Stabia, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, ha adottato il piano urbanistico comunale e la proposta del regolamento edilizio urbanistico comunale, segnando un passo decisivo per il governo urbanistico della città.

Un provvedimento strategico, arrivato in giunta dopo le revisioni dei commissari prefettizi e dell’amministrazione Vicinanza e, soprattutto, dopo un’ampia fase di partecipazione da parte di cittadini e operatori economici, sociali e tecnici.

"Con l’adozione del puc in giunta, diamo finalmente una visione chiara e concreta per la città. Questo piano non consente speculazioni edilizie, non guarda ai singoli edifici, ma al futuro di Castellammare nel suo insieme, puntando alla sostenibilità, alla tutela del territorio e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Per l’assessore all'urbanistica Giuseppe Guida: "Il provvedimento, che dovrà ora arrivare in consiglio comunale per il via libera definitivo, contiene una strategia chiara e univoca, puntando a un ridotto consumo del suolo, al recupero delle aree degradate e alla valorizzazione dei paesaggi, dal fronte mare alle colline, passando per il centro storico e l’area portuale". 

Assieme alla presa d’atto degli elaborati del puc, è stata anche approvata la proposta del Ruec, il regolamento edilizio urbanistico comunale, offrendo strumenti moderni per promuovere un’edilizia sostenibile, legale e innovativa, con opportunità anche per il turismo e le attività economiche della città. Si tratta anche qui di un passaggio fondamentale, se si tiene conto che il precedente regolamento vigente a Castellammare era datato 1959.

Il puc affronta questioni cruciali per la città, a partire dalla delocalizzazione degli edifici cosiddetti “219”, quelli cioè distrutti a causa del terremoto del 1980, le cui abitazioni non possono più essere ricostruite nel centro storico e saranno trasferite in nuove aree secondo modalità definite attraverso piani attuativi pubblici. Il piano prevede inoltre la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, sostenibili e inclusivi, destinati a giovani coppie, famiglie e cittadini che oggi incontrano difficoltà di accesso al mercato immobiliare.

Al tempo stesso, il puc punta alla rigenerazione delle aree industriali dismesse, trasformando questi spazi in poli turistico-ricettivi e di servizi. Infine, sono stati definiti programmi integrati di intervento per ambiti strategici della città, come il Pianoro di Varano, il centro storico, la villa comunale e l’area nord lungo corso De Gasperi valorizzando anche il patrimonio archeologico e storico attraverso collaborazioni con l’Università Federico II di Napoli e la soprintendenza archeologica di Pompei

Ultime Notizie