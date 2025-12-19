Napoli in lutto, addio all'anima dello storico Chalet Ciro a Mergellina La città perde uno dei volti più autentici: è morto Antonio De Martino, custode di una tradizione...

Napoli perde uno dei suoi volti più autentici e golosi. È morto Antonio De Martino, proprietario e anima dello storico Chalet Ciro a Mergellina, luogo simbolo della città e punto di riferimento per generazioni di napoletani e turisti. Con lui se ne va non solo un imprenditore illuminato, ma un custode appassionato di una tradizione che profuma di caffè, dolci e gelati artigianali.

Nipote del fondatore Ciro Fummo, Antonio De Martino ha rappresentato il cuore pulsante dello Chalet, raccogliendo il testimone passato prima alla madre Rosaria e poi portandolo avanti con dedizione, visione e rispetto profondo per la storia di famiglia. Accanto a lui la famiglia, con il figlio Ciro già protagonista e la sesta generazione pronta a continuare un percorso che dura da oltre settant’anni.

Così aveva rinnovato lo Chalet senza rinnegare il passato

Sotto la sua guida, lo Chalet Ciro ha saputo crescere e rinnovarsi senza mai tradire l’anima napoletana che lo ha reso celebre. Antonio De Martino ha coniugato tradizione e innovazione, aprendosi alle nuove tendenze del gusto e trasformando un locale storico in un’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale. Un “cuore goloso”, come amavano definirlo, capace di accogliere tutti con il sorriso e con prodotti diventati simbolo di Napoli.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma anche un’eredità preziosa fatta di lavoro, passione e amore per la città. Lo Chalet Ciro continuerà a vivere nel segno della sua storia e del suo esempio, mentre Napoli saluta con commozione uno dei suoi interpreti più autentici.