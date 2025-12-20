Domani anche Manfredi al Concerto di Natale in Senato

Si esibirà il Coro e l'Orchestra del San Carlo

Napoli.  

Domani, domenica 21 dicembre, l'Aula di Palazzo Madama ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, giunto alla ventottesima edizione. L'evento sarà aperto dall'Inno d'Italia e dall'indirizzo di saluto del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sarà presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad assistere al concerto anche il presidente Anci e sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi. In questa occasione sarà eccezionalmente ospite d'onore Claudio Baglioni - che riceverà la Martinella, simbolo storico del Senato, quale riconoscimento per la sua prestigiosa carriera e per l'ideazione del "GrandTour LA VITA È ADESSO" - in una esibizione inedita e speciale. L'Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro di San Carlo di NAPOLI e il Soprano Maria Agresta eseguiranno musiche di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Sant'Alfonso Maria de' Liguori. L'Orchestra sarà diretta da Maurizio Agostini e, per Baglioni, da Adriano Pennino. Maestro del Coro: Fabrizio Cassi. L'evento, condotto da Milly Carlucci, verrà trasmesso in diretta da Rai 1 a cura di Rai Cultura, a partire dalle ore 12.20 circa, al termine della Recita dell'Angelus da Piazza San Pietro. 

