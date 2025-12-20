Pulizia Torri Aragonesi: via rifiuti, assistiti quattro clochard Servizio di bonifica: raccolti dieci quintali di rifiuti

A Napoli, gli agenti della Polizia Locale dell'Unita' Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, il personale dei servizi sociali comunali e della Partecipata Asia, hanno effettuato un'attivita' di bonifica dell'area denominata Torri Aragonesi in via Marina, da tempo oggetto di degrado. Quattro clochard sono stati assistiti per dare loro riparo. Le operazioni hanno portato a una raccolta di circa 10 quintali di rifiuti, con servizi straordinari da parte di Asia e l'impiego 2 automezzi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati oltre che un automezzo per il prelievo di ingombranti e materassi. L'operazione e' stata coordinata dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, struttura voluta dal sindaco e realizzata con il coinvolgimento degli assessorati, dei servizi comunali, delle Municipalita' e con il contributo operativo delle societa' partecipate.