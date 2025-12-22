Natale al Monaldi: messa e concerto per il personale dell'azienda ospedaliera Un momento di raccoglimento, condivisione e vicinanza

Un momento di raccoglimento, condivisione e vicinanza ha accompagnato oggi la comunità dell’azienda ospedaliera dei Colli in occasione della messa per il Natale celebrata da Padre Antonio Vellutino, padre Alfredo Tortorella e don Mario de L’Aquila nell’aula magna dell’ospedale Monaldi.

Un appuntamento sentito e partecipato, pensato per lo scambio di auguri fra tutto il personale sanitario e tecnico amministrativo dei presidi Monaldi, Cotugno e Cto, quotidianamente impegnato nella cura e nell’assistenza. Alla celebrazione della santa messa si è aggiunto anche un momento musicale a cura del maestro Carlo Morelli e il coro That’s Napoli Live Show, con la partecipazione straordinaria di Gigi & Ross e dell’attrice Cristina Donadio, che hanno voluto contribuire a rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente ed emozionante.

Un evento non formale né retorico, ma profondamente sentito, che ha offerto uno spazio di riflessione a chi, anche durante le festività, continua a garantire assistenza e cure ai pazienti, incarnando ogni giorno i valori della solidarietà, dell’impegno e della responsabilità.

"Il Natale - dice il direttore generale Anna Iervolino - è un tempo di riflessione sul senso più profondo della vita di una comunità di professionisti dedita alla cura degli altri che si ritrova unita nella condivisione di valori comuni.

Questo momento è anche l’occasione per ringraziare tutte le donne e gli uomini dell’azienda ospedaliera dei Colli del loro impegno quotidiano che consente di offrire un’assistenza sanitaria fra le più qualificate del Paese e per ribadire l’impegno e il sostegno della direzione per affrontare le sfide del prossimo anno e servire al meglio la comunità.

La forza della nostra azienda risiede nelle persone che la vivono ogni giorno, capaci di esprimere le proprie competenze con professionalità e sempre ispirati ai valori più nobili, al rispetto delle persone, al bene comune".

Ringraziamenti anche ai prestigiosi ospiti che hanno donato il loro tempo e la loro arte. L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione al benessere organizzativo, valori che l’Azienda Ospedaliera dei Colli continua a promuovere anche attraverso momenti come questo, capaci di rafforzare il senso di appartenenza e di condivisione.