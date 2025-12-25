Nuove eccellenze per la salute pubblica a Napoli: ecco i premiati Una serata dedicata ai giovani protagonisti della sanità campana

Nella splendida cornice collinare di Villa Domi, gremitissima per l’occasione, si è svolto lunedì 22 dicembre l’evento dal titolo “Nuove eccellenze per la salute pubblica”, promosso dall’Associazione “Sanità, Uguaglianza e Democrazia” presieduta dal professor Angelo Montemarano, già assessore regionale alla Sanità e direttore generale dell’ASL napoletana.

L’incontro ha rappresentato il consueto e sentito momento di saluti e auguri natalizi tra il professor Montemarano e il mondo della sanità campana, ma anche un’importante occasione per celebrare e valorizzare l’impegno quotidiano di giovani medici e professionisti della salute che operano con competenza e dedizione a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Durante la serata sono stati conferiti riconoscimenti a professionisti che si sono distinti per il contributo offerto alla sanità pubblica regionale, testimoniando come il futuro del sistema sanitario passi attraverso il merito, la formazione e l’impegno quotidiano.

"Un evento – ha dichiarato Angelo Montemarano – dedicato alle nuove eccellenze della sanità, a quei giovani medici che ogni giorno scelgono di mettere competenza, passione e responsabilità al servizio della collettività. Valorizzarli significa rafforzare la sanità pubblica e riaffermare i principi di uguaglianza e solidarietà che ne sono alla base, con particolare attenzione ai cittadini più fragili".

A fare da madrina all’evento la deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma e il direttore sanitario dell’Asl Napoli 1 Centro, Maria Corvino, che hanno sottolineato l’importanza di sostenere le nuove generazioni di medici e dirigenti sanitari come pilastro fondamentale per una sanità pubblica più equa ed efficiente.

"È importante - ha commentato l'onorevole Auriemma - mettere al centro il merito in ogni settore che riguarda la vita delle Cittadine e cittadini campani, lo è ancora di più in un settore così importante come quello della sanità, una serata importante che ha visto protagonista il talento di tantissimi giovani medici e accademici campani al servizio del sistema sanitario pubblico”.

La serata si è conclusa in un clima di ampia partecipazione e condivisione, confermando il valore della sanità pubblica come bene comune e il ruolo centrale delle nuove generazioni di professionisti nella costruzione di un sistema sanitario moderno, inclusivo e sostenibile.

I premiati

Giovanni Cerullo, direttore del reparto di Neurologia dell’ospedale G. Moscati di Aversa; Antonio Cioffi, direttore del reparto di Urologia dell’Ospedale del Mare; Matteo Di Minno, professore ordinario di Medicina Interna dell’Università Federico II; Pasquale Gallo, direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’AORN Cardarelli; Roberta Lupoli, professore di Endocrinologia dell’Università Federico II; Maria Masulli, Azienda Ospedaliera Policlinico Federico II e presidente regionale della Società Italiana di Diabetologia; Mario Mensorio, direttore sanitario dell’AORN Cardarelli; Carlo Manzi, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta; Vincenzo D’Agostino, direttore del reparto di Neuroradiologia dell’Ospedale del Mare; Fabio Tortora, professore ordinario di Neuroradiologia dell’Università Federico II; Beniamino Schiavone, direttore generale della Clinica Sanatrix Pineta Grande S.p.A.; Francesco Stanzione, direttore del reparto di Chirurgia Generale del Pineta Grande Hospital; Alessandra Gimigliano, direttore sanitario del Presidio Ospedaliero Maresca di Torre del Greco; Albino Carrizzo, professore associato di Medicina di laboratorio dell’Università di Salerno; Francesco Sabbatino, professore associato di Oncologia dell’Università di Salerno; Tiziana Di Matola, direttore del reparto di laboratorio dell’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli.